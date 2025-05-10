Altın ne kadar? İşte son fiyatlar...

Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor.



Kuyumcularda gram altın 4161 liradan alınırken 4216 liradan satılıyor. Has altın 4182 liradan alınırken 4204 liradan satılıyor.



Yeni çeyrek altın 6818 liradan alınırken 6879 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın 6734 liradan alınıp 6795 liradan satılıyor.



Yeni yarım altın 13 bin 635 liradan alınırken 13 bin 757 liradan satılıyor. Eski yarım altın 13 bin 468 liradan alınırken 13 bin 568 liradan satılıyor.



Yeni tam altın 27 bin 187 liradan alınırken 27 bin 389 liradan satılıyor. Eski tam altın 26 bin 852 liradan alınırken 27 bin 52 liradan satılıyor.