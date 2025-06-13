Altın rekor kırdı... Uzmanlar ne önerdi?

Altın fiyatları Orta Doğu’daki gerilimi fiyatlıyor. İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları neticesinde Natanz’da nükleer faaliyette bulunan merkezi ve İran’ın askeri ve siyasi liderlerini hedef aldı.



Birçok sorti gerçekleştiren İsrail, İran’da yerleşim yerlerini de vurdu.



İran bu duruma ABD’nin destek verdiğini ve İsrail ile ABD’ye sert cevap vereceklerini duyurdu.

Altın da gerilim ortamında yükselişine devam ediyor.



Gram altın rekor kırarken ons altın altın da rekora yaklaştı.



"RİSKTEN KAÇIŞ VAR"



Piyasa analisti olan Tina Teng, "Olay nedeniyle küresel piyasalarda riskten kaçış havası hakim oldu” dedi.



KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, Orta Doğu'daki çatışmalarda yaşanan bu son artış, şimdilik ticaret müzakerelerine odaklanılmasını engelledi ve yatırımcılar buna karşılık olarak güvenli liman varlıklarına yöneldi" dedi.



Waterer, "Altın, hava saldırıları haberiyle 3400 dolar civarındaki direnci aştı ve tırmanış devam ederse daha fazla yükseliş olabilir" ifadesini kullandı.



Uzmanlar ons altında 3450 doların test edilmesini bekliyorlar.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3385 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3379 dolar, en yüksek de 3444 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar yüzde 1.2 civarında primle 3427 dolardan işlem görüyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4285 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4281 lira, en yüksek de 4371 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar yüzde 1.4 oranında yükselişle 4346 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4326 liradan alınırken 4379 liradan satılıyor.