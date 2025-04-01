Altın rekor kırmaya devam ediyor

Altın, küresel ticaretteki belirsizliklerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.



Ons altın, rekor seviyeyi 3 bin 148 dolara taşıdı. Böylece yıl başından bu yana yükseliş yüzde 20'ye yaklaştı.



ABD'de Donald Trump'ın karşılıklı tarifelerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Trump, gümrük vergilerinin sadece 10 ila 15 ülkeden oluşan daha küçük bir grubun ötesinde tüm ülkeler için geçerli olacağını söyledi. Otomobilde ek gümrük vergileri ise perşembe günü uygulamaya girecek.



Diğer taraftan ABD'den gelen ekonomik veriler güvenli liman varlıklara talebi artırdı. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi şubat ayında beklentileri aştı.



Cuma günü açıklanan Çekirdek PCE, aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,8 yükseldi. Verinin ardından ABD borsaları başta olmak üzere riskli varlıklarda satışlar hızlandı.



Veri, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) bu yıl iki faiz indirimi beklentilerine dair endişeleri artırdı.



Yatırımcılar, bu hafta ABD istihdam verilerini takip edecekler. Tarım dışı istihdam rakamları cuma günü belli olacak. İstihdam verilerinden Fed'in para politikası rotasına dair ipuçları izlenecek.



Öte yandan gram altın, 3 bin 838 liradan el değiştiriyor. Çeyrek altın ise 6 bin 312 liradan işlem görüyor.