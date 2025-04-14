Altın rekor serisi sürecek mi? Dev bankalardan yeni tahminler

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi.



ABD Başkan Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen elektronik ürünlere gümrük vergisi muafiyeti tanımasının ardından ticaretteki gerilim biraz da olsa azaldı. Bu durum piyasalardaki risk iştahını artırdı.



Ons altın, bugün 2 bin 223 dolardan işlem gördü. Ons altına paralel gram altında da düşüş kaydedildi. Altının gram fiyatı, 3 bin 939 liradan el değiştirdi. Altının ons tarafında, geçen hafta 2 bin 345 dolara kadar ile rekor kırılmıştı.



ALTIN TAHMİNLERİ GÜNCELLENİYOR



Rekor üstüne rekor kıran altına yönelik beklentiler de güncellenmeye başladı. Goldman Sachs, 2025 sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3 bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara yükseltti. UBS ons altın tahminini 3 bin 500, Commerzbank ise 3 bin dolara çıkardı.



Öte yandan bilgisayar, tablet ve çip gibi teknolojik ürünlere yönelik vergilerin nasıl uygulanacağı kafaları karıştırdı. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, söz konusu ürünlerin önümüzdeki iki ay içinde yeni vergilerle karşı karşıya kalacağını açıkladı.



GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ



Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, ithal yarı iletkenlere uygulanacak gümrük vergisi oranını önümüzdeki hafta içinde açıklayacağını belirtti. Sektördeki bazı şirketlere esneklik tanınacağını da ifade etti.



Yatırımcılar, artan resesyon ve enflasyon korkular çerçevesinde Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında nasıl bir yol izleyeceğine odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günü yapacağı konuşmasından faiz indirimine dair ipuçları aranacak.