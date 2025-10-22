Altın rekor seviyeden geri çekiliyor... Çeyrek altın 10 bin liranın altında

Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin hafiflediğine dair işaretler ve yatırımcıların, ABD enflasyon verilerini beklerken değerli metalin son rekor rallisinden faydalanarak kar alımı yapmaları nedeniyle düşüşünü sürdürdü.



Aralık teslimatı ABD altın vadeli işlemleri ise %0,4 yükselerek 4.124,10 dolara yükseldi.



StoneX kıdemli analisti Matt Simpson, "ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin hafiflemesi, kar topunun çığa ve altının momentum ticaretinin tersine dönmesine neden olan kar tanesi oldu. Bu, açıkça 4 bin doların üzerindeki uzun bir hareketin ardından geri çekilmeye ihtiyacı olan bir piyasada sadece teknik bir yeniden konumlanma. Güncel oynaklığın en kötüsünü gördüğümüzü düşünüyorum, zira düşüşler yine de büyük olasılıkla satın alınacaktır." dedi.



Altın fiyatları bu yıl yaklaşık yüzde 56 artış göstererek Pazartesi günü 4381 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu artış, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, faiz indirimi beklentileri ve devam eden merkez bankası alımlarıyla desteklenmişti.



Yatırımcılar şimdi, Federal Reserve'in faiz indirimi yol haritasına dair daha fazla ipucu almak için Cuma günü yayımlanacak olan Eylül ayı ABD tüketici fiyat endeksi raporunu bekliyorlar. Verinin yayını, ABD hükümetinin kapanması nedeniyle ertelenmişti.



ONS ALTIN



Ons altın güne 4126 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4004 dolar, en yüksek de 4148 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4145 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5566 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5404 lira, en yüksek de 5598 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5595 liradan alıcı buluyor.



ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN



Çeyrek altın 9955 lira, yarım altın 19 bin 910 lira, tam altın 39 bin 638 liradan satılıyor.

