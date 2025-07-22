Altın rekor seviyelerde

Altın fiyatları yatırımcıların 1 Ağustos'taki son tarih öncesinde ticaret görüşmelerinde ilerleme beklemesi nedeniyle, zayıf ABD doları ve düşük Hazine tahvili getirilerinin desteğiyle bir aydan uzun süredir en yüksek seviyesine çıktı.



OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, "Altının yükselişi, olumlu teknik faktörler tarafından büyük ölçüde desteklendi ve doların geniş tabanlı zayıflığıyla da güçlendi. ABD ve ilgili ticaret ortaklarının şartlar ve koşullarda anlaşamayacağı ve bunun da biraz belirsizliğe yol açabileceği ve piyasa katılımcılarının ileride bazı riskten korunma faaliyetlerinde bulunabileceği ihtimali var" dedi.



ONS ALTIN

Ons altın güne 3398 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3385 dolar, en yüksek de 3402 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3390 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 4410 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4398 lira, en yüksek de 4420 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4405 liradan alıcı buluyor.