Altın rekora doymuyor

Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor.



Ons altın, güne 2 bin 860 dolar ile rekor seviyeye yakın seyretti. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 882 dolar ile zirveyi yenilemişti. Altının aylık yükselişi yüzde 3'e yaklaşmış durumda...



Sarı metal, faizlerin düşeceği beklentileri ve küresel ekonomide yaşanan belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürdü.



Dün 3 bin 327 lira ile rekor kıran gram altın, yeni güne 3 bin 309 lira civarında başladı. Çeyrek altın ise 5 bin 440 liradan el değiştirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesini değil, daha düşük faiz oranları istediğini kaydetti.



Bessent, "Eğer ekonomiyi serbestleştirebilirsek, bu vergi tasarısını yapabilirsek, enerji fiyatlarını düşürebilirsek, faiz oranları kendi kendine hallolur." değerlendirmesinde bulundu.



ABD'den gelen veriler ekonomik faaliyetlerin önümüzdeki aylarda ılımlı seyredebileceğine işaret etti. ABD'de ISM hizmet endeksi ocakta önceki aya kıyasla 1,2 puan düşerek 52,8'e geriledi. Bu düşüş, ekonominin en büyük bölümünü oluşturan hizmet sektöründe ivme kaybı olduğunu ortaya koydu.



Veri, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'ndan iki faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.



Diğer taraftan jeopolitik gerilimler de güvenli liman talebini artırdı. Trump'ın Gazze'yi işgal planı ve İran'la yeni bir nükleer anlaşmaya ilgi duyduğunu ifade etmesi sarı metalin yükselişini destekledi.