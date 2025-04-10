Altın rekora koşuyor

Altın fiyatları, küresel ticarette artan gerilimin etkisiyle güvenli liman talebi sürdü.



Güne yükselişle başlayan ons altın, yüzde 1,5 artışla 3 bin 130 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, 3 Nisan'da 3 bin 167 dolar ile rekor kırmıştı.



Küresel ticarette ABD-Çin geriliminin etkileri sürüyor. Çin, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi kararına yüzde 84 ile misilleme yaptı. Trump ise Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisini yüzde 125'e yükseltti.



İki büyük ekonomi arasındaki tarife kavgası, ABD'nin 90 günlük erteleme kararını gölgede bıraktı.



Trump, kendileriyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75'den fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğunu duyurdu.



Erteleme kararının ardından piyasalarda toparlanma işaretleri dikkat çekti.



Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon rakamlarından Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair ipuçları aranacak.



GRAM ALTIN KAÇ LİRA?



Gram altın 3 bin 816 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin 270 liradan fiyatlanıyor.