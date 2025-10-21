Altın düşüşe geçti

Altın ons başına yaklaşık 43245 dolara geriledi, ancak güvenli liman cazibesi ve ABD'den faiz indirimi beklentileriyle desteklenen bir önceki seansta kırdığı yeni rekora yakın kaldı. Devam eden ABD hükümet kapanışı belirsizliği artırmaya devam ederken, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett çıkmazın bu hafta çözülebileceğini öne sürdü.



Yatırımcılar ayrıca ABD-Çin ticaret gelişmelerini de izledi. Hazine Bakanı Scott Bessent bu hafta Malezya'da Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile bir araya gelecek. İki yetkili arasındaki görüşme, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Xi Jinping arasında planlanan görüşmelerin öncesinde gerçekleşti.



Bu arada, piyasalar Federal Rezerv'in bu ayın sonlarında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını fiyatlamaya devam etti ve Aralık ayında bir diğerinin daha olması muhtemel. Yatırımcılar şimdi daha fazla bilgi için, kapanış nedeniyle ertelenen Cuma günkü Eylül ayı TÜFE raporunu bekliyorlar.



ONS ALTIN



Ons altın güne 4359 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4245 dolar, en yüksek de 4375 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4259 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5847 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5727 lira, en yüksek de 5900 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5740 liradan alıcı buluyor.



ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN



Çeyrek altın 10 bin 229 liradan, yarım altın 20 bin 459 liradan, tam altın ise 40 bin 667 liradan satılıyor.