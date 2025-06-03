Altın rekora yaklaşmıştı! İşte son durum

Küresel piyasalarda altın fiyatları güç kazanıyor. ABD’nin Çin’e yönelik çelik ve alüminyum vergisini artırması, ABD’nin devasa borçları altına olan talebi artırıyor.



Yatırımcılar riskli gördüğü dolardan uzaklaşırken altına yöneliyor.



Dün uzun zamandır görülmeyen oranlarda yükselişler kaydedildi ve gram altın rekor seviyelere yaklaştı. Ancak bugün kar satışlarıyla karşılaştı ve hafif güçlenen doların etkisiyle düşüş gösterdi.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3383 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3359 dolar, en yüksek de 3392 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3363 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4259 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4230 lira, en yüksek de 4272 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4234 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4149 liradan alınırken 4222 liradan satılıyor.