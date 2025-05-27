Altın rekora yaklaştı

Altın yatırımcısı rekora yakın seviyelerde atak beklemeye başladı. Altın fiyatları da ABD ekseninde hareket ediyor.



ABD’nin ek gümrük vergisini koz olarak öne sürmesi, ülkelere göre oran belirlemesi ve bunu tehdit olarak kullanması piyasaları karıştırıyor.



ABD ekonomisi de iyiye gitmiyor ve ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı bazı vergisel kararlar iç dinamikleri bozma eğilimi gösterdiği için dolar diğer para birimleri karşısında güç kaybediyor.



Altın fiyatları da dolarla yön bulduğu için karışık seyrediyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3344 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3330 dolar, en yüksek de 3349 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3331 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4186 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4172 lira, en yüksek de 4200 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4137 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4147 liradan alınırken 4210 liradan satılıyor.