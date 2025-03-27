Altın rekora yaklaştı

Altın fiyatları, küresel ticaretteki belirsizliğin etkisiyle rekor seviyelere yaklaştı.



Ons altın, yeni günde 3 bin 30 dolar civarında işlem görüyor. Altının ons fiyatı geçen hafta 3 bin 57 dolar ile rekor kırmıştı.



Ticaretteki gerilim ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergileriyle arttı. Trump, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.



Söz konusu verginin otomobil parçalarını da kapsayacağı belirtilirken, Avrupa Birliği karara tepki gösterdi.



Diğer taraftan Beyaz Saray'ın karşılıklı tarifelerinin 2 Nisan’da uygulamaya girmesi bekleniyor. ABD basınında yer alan haberlerde, vergi düzenlemesinin daraltılarak bazı sektörleri muaf tutabileceği belirtildi.



ABD'de kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) yarın açıklanacak. Yatırımcılar, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı veriden para politikasına dair ipuçları arayacak.



GRAM ALTIN KAÇ LİRA?



Altının gram fiyatı da ons altına paralel yükseldi. Gram altın, 3 bin 700 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altın ise 6 bin 87 liradan el değiştirdi.