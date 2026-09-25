Altın sahipleri dikkat. Piyasa bir kez daha çalkalandı

Altın , ons başına 4 bin 270 dolar civarında işlem gördü ve daha güçlü dolar ve enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını daha da artırması gerekebileceği beklentileriyle yükselen Hazine tahvil getirilerinin baskısı altında, hafta boyunca yüzde 2'den fazla düşüşe doğru ilerliyordu.

Dün, 10 ve 30 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri sırasıyla 2007 ve 2004'ten bu yana en yüksek seviyelerine yükselirken, dolar yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu hareketler, beklenenden daha güçlü ABD ekonomik verileri ve yüksek petrol fiyatlarının, kalıcı enflasyon ve daha yüksek faiz oranları konusundaki endişeleri körüklemesiyle gerçekleşti.

Piyasalar şu anda, geçen hafta üç yıl sonra ilk faiz artırımının ardından, Ekim ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 67 olarak fiyatlıyor.

Bu arada, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabilecek ve ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırabilecek aşamalı bir anlaşmayı değerlendirdiğine dair haberler üzerine petrol fiyatları geriledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 274 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 264 dolar, en yüksek de 4 bin 295 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 271 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 718 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 709 lira, en yüksek de 6 bin 762 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 721 liradan alıcı buluyor.