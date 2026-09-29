Altın sahipleri dikkat. Piyasalarda sert geri çekilme devam ediyor

Altın , bir önceki seansta yüzde 4 oranında düşüş yaşadıktan sonra ons başına 4 bin 100 dolara yakın işlem gördü. ABD-İran müzakerelerindeki süregelen belirsizlik, petrol fiyatlarını yüksek tutarken, enflasyonu dizginlemek için Fed'in politikayı daha da sıkılaştırması yönündeki baskı da arttı.

İranlı yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın son teklifini reddetmesinin ardından, Kasım ayındaki ABD ara seçimlerinden önce bir anlaşmaya varılması konusunda şüphe duyduklarını ifade etmeleriyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Artan enflasyon endişeleri ve daha fazla faiz artırımı beklentileriyle Hazine tahvil getirileri yeni çok yıllık zirvelere tırmanarak altın gibi getiri sağlamayan varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalar, merkez bankasının bu ayın başlarında üç yıl sonra ilk faiz artırımını gerçekleştirmesinin ardından, Ekim ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlıyor.

Dikkatler şimdi, politika görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için Çarşamba günü açıklanacak PCE enflasyon raporu ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri de dahil olmak üzere bu haftanın ABD ekonomik verilerine çevriliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 116 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 113 dolar, en yüksek de 4 bin 140 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 130 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 479 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 478 lira, en yüksek de 6 bin 522 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 506 liradan alıcı buluyor.