Altın savaş psikolojisinden çıktı… İşte son durum

İsrail ve İran arasında ateşkesin sağlanmasıyla birlikte savaş ortamında da güçlü yükseliş gösteremeyen altın yatay seyretmeye devam ediyor.



Savaş psikolojisinden çıkan altın bundan sonraki süreçte yine ABD Merkez Bankası’nın politika kararlarına odaklanacak.



ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a hakaretler savurarak yüklenmesine rağmen faiz tarafında bildiğini okuyan Powell veriler ışığında hareket edileceğini söylüyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3324 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3321 dolar, en yüksek de 3335 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3328 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4229 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4227 lira, en yüksek de 4249 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4237 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4228 liradan alınırken 4302 liradan satılıyor.