Altın talebi rekor seviyelerde

Altına olan küresel talep, üçüncü çeyrekte fiyatlarla birlikte rekor seviyelere ulaştı. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) raporuna göre, tezgah üstü (OTC) işlemler dahil toplam altın talebi, yıllık bazda yüzde 3 artarak bin 313 tona yükseldi ve veri serisindeki en yüksek çeyreklik seviyeye çıktı. Ancak değere göre ölçülen talep bu rakamı geride bıraktı; talebin dolar bazında değeri yüzde 44 artışla 146 milyar dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.



Yılın ilk dokuz ayında toplam talep yüzde 1 artışla 3 bin 717 tona yükselirken, değer bazında yüzde 41 artışla 384 milyar dolara ulaştı.



Yatırımcılar üçüncü çeyrekte piyasaya yön veren ana unsur oldu. 222 tonluk güçlü borsa yatırım fonu (ETF) alımları ve üst üste dördüncü kez 300 tonu aşan külçe ve sikke talebi (316 ton), toplam talepteki yükselişi destekledi.



Merkez bankalarının alımları da güçlü seyrini korudu: üçüncü çeyrekte 220 tonluk alım, bir önceki çeyreğe göre yüzde 28 artış anlamına geliyor. Ancak yılın ilk dokuz ayında yapılan 634 tonluk alım, geçen yılın aynı dönemindeki 724 tonun altında kaldı.



Mücevher talebi ise altın fiyatlarındaki rekor seviyeler nedeniyle baskı altında kalmaya devam etti. Üst üste altıncı kez çift haneli düşüş kaydeden mücevher tüketimi, yıllık bazda yüzde 10'dan fazla azalarak 371 tona geriledi. Buna karşın değer bazında mücevher talebi yüzde 13 artarak 41 milyar dolara ulaştı.



Teknoloji sektöründen gelen talep, yapay zekâ kaynaklı desteklere rağmen ABD'nin gümrük tarifeleri ve artan altın fiyatları nedeniyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla hafif geriledi.

