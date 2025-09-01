Altın tarihi yüksek seviyede

Altın fiyatları ons başına 3 bin 486 doların üzerine çıkarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerine ilişkin belirsizlik ve ABD'de faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla rekor seviyeye yaklaştı.



Federal bir temyiz mahkemesi, Trump'ın küresel tarifelerinin olağanüstü hal yasası kapsamında yasadışı olarak uygulandığına hükmederek, Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin Mayıs ayında verdiği kararı onayladı. Ancak bu tarifelerin 14 Ekim'e kadar devam etmesine izin verilecek ve bu da Trump yönetimine Yüksek Mahkeme'ye itiraz etme süresi tanıyacak.



Ayrı olarak, Trump'ın Fed Guvernörü Lisa Cook'u görevden alma hamlesine ilişkin duruşma bir karar olmadan sona erdi ve kararın en erken Salı gününden önce açıklanması bekleniyor.



Bu arada, ABD enflasyon verileri bu ayın sonlarında bir faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi ve yatırımcılar şu anda yüzde 87 oranında 25 baz puanlık bir indirim olasılığı öngörüyor.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz indirimine desteğini yineledi. Yatırımcılar, bu hafta Fed'in beklenen hamlesinin boyutunu şekillendirebilecek bir dizi ABD işgücü piyasası verisini bekliyorlardı.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3445 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3437 dolar, en yüksek de 3486 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3473 dolardan işlem görüyor. Ons altının tarihi yüksek seviyesi 22 Nisan 2025 tarihinde görülmüş ve 3499 dolar olmuştu.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4560 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4546 lira, en yüksek de 4611 lira seviyesi görüldü ve tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın şu sıralar 4595 liradan alıcı buluyor.