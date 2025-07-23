Altın tarihi zirvesinden geriledi

Altın, ons başına yaklaşık 3419 dolara gerileyerek üç günlük yükseliş serisini sonlandırdı ve güvenli liman cazibesini azaltan bir dizi ticaret anlaşmasının baskısı altında beş haftalık zirvesinden hafifçe geriledi.



ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile "devasa" bir ticaret anlaşması duyurdu ve ABD'nin yüzde 25'in altında olan yüzde 15 karşılıklı gümrük vergisi uygulayacağını, Japonya'nın ise pazarını daha fazla ABD malına açacağını belirtti.



Anlaşma, Filipinler ve Endonezya ile yapılan benzer anlaşmaları takip ediyor ve 1 Ağustos son teslim tarihinden önce yeni anlaşmalar için umutları artırıyor. Ancak, diğer önemli ortaklarla görüşmeler çıkmaza girdiği için temkinli olunmaya devam edildi.



AB, ABD ile bir ticaret anlaşması arayışını sürdürüyor, ancak Trump'ın sert tutumu anlaşmasız bir sonuç riskini artırdığı için misilleme adımları atmaya hazırlanıyor. Dikkatler ayrıca, faiz oranlarının sabit kalması beklenen ve piyasaların Ekim ayında olası indirimler beklediği gelecek haftaki Federal Rezerv toplantısına çevrildi.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3430 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3419 dolar, en yüksek de 3438 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3422 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4456 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4443 lira, en yüksek de 4470 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4449 liradan alıcı buluyor.