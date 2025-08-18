Altın Ukrayna'ya odaklandı

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya ile barış anlaşmasını görüşmek üzere yapacağı görüşmeye odaklanmasıyla, seansın başlarında iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine dokunduktan sonra ons başına 3.350 doları aştı.



Zelenski, bugün ilerleyen saatlerde Trump ile görüşecek ve önemli Avrupa liderleri de ona katılacak. Bu, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen Cuma günü gerçekleşen ve ateşkes konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilemeyen, ancak Putin'in ABD ve Avrupa'nın savaşı sona erdirmek için nihai bir anlaşmanın parçası olarak Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlamasına izin vermeyi kabul ettiği büyük bir zirvenin ardından geldi.



Bu arada, piyasalar, Eylül ayında faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşmasını ve Fed'in son toplantısının tutanaklarını yakından izleyecek.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3336 dolardan güne başladı. Gün içinde en düşük 3323 dolar, en yüksek de 3352 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3352 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4378 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4370 lira, en yüksek de 4408 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4407 liradan alıcı buluyor.