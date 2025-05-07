Altın uyanıkları piyasaya çıktı! Krediden daha uygun...

Tüketici kredilerinde faiz oranlarının yüzde 5’i aşması, vatandaşları alternatif finansman yollarına yönlendirdi. Krediye erişemeyen birçok kişi, çareyi internet üzerinden taksitli altın almakta buluyor.



Kuyum ürünlerinde kredi kartına en fazla 3 taksit uygulanabiliyor. Bu sınırlamaya rağmen, özellikle e-ticaret siteleri üzerinden yapılan taksitli altın satışları dikkat çekici oranda arttı. Kapalıçarşı’da 22 ayar gram altın 4 bin 270 TL’den satılırken, internet fiyatları 4.500 TL’den başlıyor.



E-ticaret platformlarında Trabzon burmasından Diyarbakır hasır bileziğine kadar birçok ürün taksitle satışa sunuluyor.



NTV’ye konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle krediye erişimin zorlaştığını belirterek, “Bu durum kredi kartıyla altın alımını bir tür mikro krediye dönüştürdü. Bu yöntem son yıllarda artarak devam ediyor,” dedi.



ALTINA TALEP YAZ ÖNCESİ ARTIŞTA



Yılbaşından bu yana gram altın yüzde 40 oranında değer kazandı. Bu artış, düğün sezonu öncesi vatandaşların alımlarını öne çekmesine neden oldu. “Fiyatlar daha da artar” endişesiyle düğün takıları şimdiden alınmaya başlandı.



İnternetten altın alımlarındaki yükseliş de bu eğilimi doğruluyor. 2023’te e-ticaret üzerinden yapılan altın alımları 400 milyon TL’ye ulaşırken, şu anda aylık ortalama işlem hacmi 2,2 milyar TL’ye çıktı. Uzmanlar bu verilerin, altın alışverişinde internetin kalıcı bir mecra haline geldiğine işaret ettiğini söylüyor.



“Altın artık 7/24 yaşayan bir yatırım aracına dönüştü,” diyen Atalay, “Vatandaşlar gece gündüz online sipariş verip adrese teslim alma imkânı sayesinde altına yoğun ilgi gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

