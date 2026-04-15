Altın ve gümüş barışa odaklandı

Altın ons başına 4 bin 800 doların üzerinde işlem gördü. Bu yükseliş, ABD ve İran'ın çatışmayı sona erdirmek için bir anlaşmaya varabileceği ve enerji kaynaklı enflasyon şoku korkularını hafifletebileceği umutlarıyla desteklendi.

Washington ve Tahran'ın, geçen hafta sonu yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından önümüzdeki günlerde ikinci bir barış görüşmesi turu planlamak için çalıştıkları bildiriliyor.

ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran petrol ihracatına yönelik deniz ablukasını sürdürürken, İran da potansiyel bir anlaşmaya yardımcı olmak için bu güzergah üzerinden sevkiyatları geçici olarak askıya almayı düşünüyor.

Bu arada, ham petrol varil başına 90 doların altına geriledi ve dolar endeksi altı haftanın en düşük seviyesine indi, bu da altına daha fazla destek sağladı. Piyasalar ayrıca para politikasına ilişkin şahin beklentilerini de azalttı; Federal Rezerv, enflasyon risklerini değerlendirirken bekle gör tutumunu benimsedi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 840 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 817 dolar, en yüksek de 4 bin 871 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 824 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 962 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 928 lira, en yüksek de 7 bin 5 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 937 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 969 lira, çeyrek altın 11 bin 434 lira, yarım altın 22 bin 939 lira, tam altın 45 bin 662 liradan satılıyor.

GÜMÜŞ DE DİRENÇ GÖSTERİYOR

ABD ve İran arasında barış anlaşması yapılabileceğine dair beklentiler gümüş fiyatlarını da pozitif etkiliyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 79,57 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 79,30 dolar, en yüksek de 81 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 79,86 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 114,2 liradan başladı. Gün içinde en düşük 113,9 lira, en yüksek de 116,3 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 114,7 liradan satılıyor.