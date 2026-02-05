Altın ve gümüş çakıldı, yüzde 17'ye varan düşüş var

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 791 dolara gerileyerek yüzde 2'den fazla düşüş gösterdi ve iki günlük toparlanmanın kazanımlarını azalttı. Bu düşüş, Federal Rezerv'in faiz indirimleri konusunda temkinli davranmasının ardından gelen yeni satış baskısıyla gerçekleşti.

Fed yetkilisi Lisa Cook, ek faiz indirimlerini desteklemeyeceğini, yavaşlayan işgücü piyasası işaretlerinden ziyade sürekli yukarı yönlü enflasyon risklerine öncelik verdiğini söyledi. Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer adaylardan daha şahin olarak görülen Kevin Warsh'ı bir sonraki Fed başkanı olarak aday göstermesiyle birleşince, piyasalar potansiyel faiz indirimlerinin daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceğini fiyatladı. Ancak Trump, faiz artırımlarını destekleseydi Warsh'ı aday göstermeyeceğini ve Fed'in tekrar faiz indirimi yapacağından şüphe duymadığını söyledi.

Öte yandan, Cuma günü Umman'da nükleer görüşmeler yapılması planlanmasına rağmen ABD-İran gerilimi devam etti. Bu haftanın başlarında altın, düşüş alımlarıyla desteklenerek yüzde6'dan fazla yükselmiş ve 2008'den bu yana en büyük gün içi yükselişini kaydetmişti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 939 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 791 dolar, en yüksek de 5 bin 23 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 888 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 911 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 705 lira, en yüksek de 7 bin 30 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 844 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞTE BÜYÜK SATIŞ BASKISI VAR

Gümüş, ons başına yaklaşık 73,5 dolara kadar yüzde 16,5 oranında düşüş göstererek, değerli metallerin yeniden satış baskısı ve artan oynaklıkla karşı karşıya kalmasıyla 2 günlük toparlanmayı sonlandırdı. Düşüş alıcılarının daha düşük seviyelerde devreye girebileceği umutlarına rağmen, son toparlanmanın tutunamaması nedeniyle gümüş ve diğer metallerdeki düşüşün devam etmesi bekleniyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 87,47 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 73,59 dolar, en yüksek de 90,41 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 77,88 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 122,8 liradan başladı. Gün içinde en düşük 103,3 lira, en yüksek de 126,9 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 108,7 liradan alıcı buluyor.