Altın ve gümüş direniyor

Altın, dün yaklaşık yüzde 2 yükseldikten sonra, Japonya'nın döviz piyasalarına müdahale ettiği yönündeki haberlerin ardından ABD dolarında yaşanan sert değer kaybının desteğiyle ons başına 4 bin 600 doların üzerinde istikrar kazandı.

ABD dolarının zayıflaması, genellikle ABD doları cinsinden fiyatlandırılan altını destekliyor. Buna rağmen, ABD-İran barış anlaşmasına ilişkin azalan beklentiler ve Hürmüz Boğazı'nın yakın zamanda yeniden açılmayacağı yönündeki beklentiler nedeniyle altın, ikinci haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Trump, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını sürdüreceğini söylerken, Tahran nükleer programından vazgeçmeyeceğini ve boğazın kontrolünü elinde tutacağını belirtti. Bunun sonucunda ortaya çıkan enerji arzındaki aksama, enflasyon endişelerini artırarak, büyük merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği veya daha da sıkılaştırabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Bu arada, Dünya Altın Konseyi'nden gelen veriler, merkez bankalarının ilk çeyrekte altın rezervlerini artırdığını gösterdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 629 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 609 dolar, en yüksek de 4 bin 636 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 611 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 714 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 693 lira, en yüksek de 6 bin 729 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 694 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ DE DEĞER KAZANDI

Gümüş, ons başına 74 doların üzerine çıkarak önceki seanstaki kazanımlarını genişletti. Altına benzer nitelikteki gelişmeler ışığında gümüş de hafif alıcılı seyrini sürdürüyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 73,98 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 73,78 dolar, en yüksek de 74,59 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 73,77 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 106,9 liradan başladı. Gün içinde en düşük 106,5 lira, en yüksek de 107,7 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 106,6 liradan alıcı buluyor.