Altın ve gümüş gerilemeye devam ediyor

Bu düşüşte, Federal Rezerv'in şahin tutumu jeopolitik risklerin önüne geçti. Fed faiz oranlarını değiştirmedi ve bu yıl sadece bir faiz indirimi sinyali verdi. Fed Başkanı Jerome Powell, gevşemenin enflasyonu kontrol altına almada daha net ilerlemeye bağlı olduğunu vurguladı.

Yetkililer ayrıca Orta Doğu çatışmasından kaynaklanan artan belirsizliğe dikkat çekerek, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu körükleyebileceği konusunda uyardı. Bu arada, İran, dünyanın en büyük LNG tesisinin bulunduğu Katar'daki bir bölgeye füze saldırısı düzenleyerek, İsrail'in İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasına yönelik saldırısının ardından gerilimi tırmandırdı.

Bu durum güvenli liman talebini desteklerken, petrol fiyatlarını da yükseltti. Altın yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 12 artış gösterdi, ancak faiz indirimlerinin büyüklüğüne ilişkin beklentilerin azalması ve bazı yatırımcıların başka yerlerdeki teminat çağrılarını karşılamak için varlıklarını satmasıyla ivme zayıfladı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 831 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 804 dolar, en yüksek de 4 bin 867 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 849 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 849 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 849 lira, en yüksek de 6 bin 934 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 911 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ, HAFİF TOPARLANDI

Gümüş, önceki seansta yaklaşık yüzde 5'lik bir düşüşün ardından bugün ons başına 75 doların üzerinde istikrar kazandı. Bu düşüşte, ABD Merkez Bankası'ndan gelen şahin sinyaller ve yükselen petrol fiyatları değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 75,37 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 75,01 dolar, en yüksek de 76,70 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 75,61 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 107,8 liradan başladı. Gün içinde en düşük 107,3 lira, en yüksek de 109,7 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 108,1 liradan alıcı buluyor.