Altın ve gümüş gerilim içinde. İlk saldırıyı İsrail mi başlatacak?

Altın, ons başına 5 bin 198 doların üzerinde istikrarlı seyrini sürdürerek önceki seanstaki kazanımlarını genişletti ve yaklaşık dört haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Piyasalarda jeopolitik gerilimler ve ABD ticaret politikalarıyla ilgili belirsizlikler etkili oldu. ABD birliklerinin Orta Doğu'daki yığılması, Cenevre'deki nükleer görüşmeler öncesinde yatırımcıları tedirgin ederken, Washington petrol ve silah ihracatında yer alan kuruluşlara yaptırım uygulayarak İran üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD'nin savaş gemilerini Arap Denizi ve İsrail'in Hayfa'daki üslerine konuşlandırdıktan sonra savaşı başlatacağı zannedilirken Politika yeni bir iddiayı ortaya attı ve ilk ateş edenin İsrail olabileceğini öne sürdü.

Devam eden görüşmelere yakın iki kaynağa göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey danışmanları, ABD'nin İran'a saldırmasından önce İsrail'in İran'a saldırmasını tercih ediyor.

Trump yönetimindeki bu yetkililer, İsrail'in bir saldırısının İran'ın misilleme yapmasına yol açacağını ve bunun da ABD'nin bir saldırısı için Amerikan seçmenlerinden destek toplanmasına yardımcı olacağını özel olarak savunuyorlar.

Aynı zamanda, Trump yönetimi küresel gümrük vergisi stratejisini sürdürme kararı alarak ticaret ortakları arasında endişelere yol açtı. Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, başkanın, Yüksek Mahkeme'nin daha önceki karşılıklı gümrük vergilerini iptal etmesinin ardından yürürlüğe giren yüzde 10'luk vergi oranını takiben, "uygun olduğu yerlerde" gümrük vergilerini yüzde 15'e çıkarmayı planladığını söyledi.

Para politikası cephesinde ise, süregelen enflasyon endişeleri, yatırımcıların Federal Rezerv'in bir sonraki faiz indirimine ilişkin beklentilerini Eylül ayına ertelemelerine neden oldu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 151 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 150 dolar, en yüksek de 5 bin 198 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 194 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 265 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 263 lira, en yüksek de 7 bin 331 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 327 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ KAZANIMLARINI KORUYOR

Gümüş, ons başına 90 doların üzerinde çıkarak, ABD gümrük vergisi belirsizlikleri ve jeopolitik risklerin güvenli liman metallerine olan talebi desteklemesiyle bir ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 88,33 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 87,30 dolar, en yüksek de 90,36 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 89,47 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 124,3 liradan başladı. Gün içinde en düşük 122,9 lira, en yüksek de 127,1 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 125,8 liradan alıcı buluyor.