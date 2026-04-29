Altın ve gümüş güç kazanamıyor

Altın , ons başına 4.600 doların altına geriledi. Dünkü yüzde 2'lik düşüşle bir ayın en düşük seviyesine gerilemişti. ABD-İran barış görüşmelerinin tıkanması ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması, yükselen enflasyon endişelerini artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'den boğaza uyguladığı deniz ablukasını kaldırmasını istediğini, ancak çatışmayı sona erdirmek için müzakerelerin devam ettiğini ve Ortadoğu'dan enerji arzının zaten kısıtlandığını söyledi.

Bu önemli geçidin kapanması, küresel petrol akışının yaklaşık yüzde 20'sini keserek, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) kayıtlardaki en büyük arz şoku olarak tanımladığı duruma yol açtı ve enflasyon baskılarını yoğunlaştırdı. Yatırımcılar, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma veya daha da sıkılaştırma olasılığını giderek daha fazla fiyatlandırıyor ve bu da düşük getirili altın üzerinde baskı oluşturuyor. Bu hafta başında Japonya Merkez Bankası (BOJ) politika faizini değiştirmedi; ABD, AB, İngiltere ve Kanada merkez bankalarının ise kararlarını bu hafta içinde açıklamaları bekleniyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 599 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 576 dolar, en yüksek de 4 bin 610 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 602 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 660 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 632 lira, en yüksek de 6 bin 680 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 668 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ DE DÜŞÜŞTE

Gümüş, bir önceki seansta yüzde 3'ten fazla düşüş yaşadıktan sonra ons başına 73 dolara yakın işlem gördü. Altına benzer düşüş hareketi gösteren gümüşte hafif yükseliş var.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 73,10 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 72,79 dolar, en yüksek de 73,88 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 73,81 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 105,86 liradan başladı. Gün içinde en düşük 105,41 lira, en yüksek de 106,99 lirayı gördü. Şu sıralar 106,87 liradan alıcı buluyor.