Altın ve gümüş için yeni yükseliş tahmini... Dev banka açıkladı

Commerzbank, altın fiyatlarında bu yıl için tahminini yüzde 13 oranında artırdı.

Altın ve gümüş için yeni yükseliş tahmini... Dev banka açıkladı

Küresel piyasalar İsrail-İran arasındaki çatışma gerilimini yaşarken güvenli liman altına olan talep arttı ve gram iç piyasada rekor kırdı.

Commerzbank ise altın için hedef fiyatında güncellemeye gitti.

Banka bu yıl için ons altın tahminini 3 bin dolardan 3 bin 400 dolara, 2026 sonu için 3 bin dolardan 3 bin 600 dolara yükseltti.

Ons gümüş için 2025 sonu tahminini 34 dolardan 37 dolara, 2026 sonu tahminini de 36 dolardan 40 dolara yükseltti.

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Altın rekor kırdı

Altın rekor kırdı

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