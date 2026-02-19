Altın ve gümüş temkinli hareket ediyor

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 960 dolara geriledi ve piyasalar son FOMC tutanaklarını değerlendirmeye devam ederken, Ocak ayı sonundaki rekor seviyelerden geri çekildikten sonra dalgalı seyrini sürdürdü.

Ocak ayı toplantı notları, Federal Rezerv yetkililerinin görüş ayrılığı içinde olduğunu gösterdi. Bazıları şimdilik faiz indirimlerine ara verilmesini savunurken, enflasyonun iyileşmesi durumunda yılın ilerleyen dönemlerinde gevşemeye devam edilebileceğini belirtti. Diğerleri ise faiz artırımı olasılığını gündeme getirdi ve gelecekteki faiz oranlarına ilişkin iki taraflı bir görünümü yansıtan toplantı sonrası bir açıklama yapılmasını istedi.

Sonuç olarak, yatırımcılar birden fazla faiz indirimi beklentilerini azalttı. Dikkatler şimdi bu hafta açıklanacak olan önemli GSYİH ve PCE verilerine çevrildi. Çin'in Ay Yeni Yılı ile birlikte kısa vadeli değerli metal talebi de azaldı, çünkü likidite azaldı ve yatırımcılar büyük ölçüde piyasadan uzak kaldı. Bu arada, İran çevresindeki jeopolitik riskler yeniden gündeme geldi; sonuçsuz görüşmelerin ardından herhangi bir ABD askeri müdahalesinin haftalarca sürebilecek bir kampanya olarak gelişebileceğine dair haberler çıktı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 985 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 960 dolar, en yüksek de 4 bin 988 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 982 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 14 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 980 lira, en yüksek de 7 bin 20 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 11 liradan işlem geçiyor.

GÜMÜŞ HAFİF PRİMLİ

Gümüş, ons başına 78 dolara doğru yükselerek önceki seanstaki kazanımlarını genişletti. Gümüş ve diğer değerli metaller, ABD'nin İran ile olası çatışma endişeleri nedeniyle Orta Doğu'daki askeri varlığını artırması ve Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla artan jeopolitik gerilimlerden de destek gördü.

ONS GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 77,38 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 76,48 dolar, en yüksek de 78,26 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 77,95 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 109,06 liradan başladı. Gün içinde en düşük 107,78 lira, en yüksek de 110,28 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 109,71 liradan alıcı buluyor.