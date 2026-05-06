Altın ve gümüş toparlanıyor

Çarşamba günü altın, Ortadoğu'daki gerilimin azalmasına dair işaretlerin petrol fiyatlarını düşürmesi ve enflasyon endişelerini hafifletmesiyle art arda ikinci seansında yükseliş göstererek ons ​​başına 4 bin 600 doların üzerine çıktı.

Savunma Bakanı Hegseth, yaklaşık bir ay önce kurulan ateşkesin geçerliliğini koruduğunu belirtirken, Dışişleri Bakanı Rubio da Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik rotalarını korumaya odaklanmasıyla saldırı operasyonlarının sona erdiğini doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, İran ile çatışmayı sona erdirmek için bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını değerlendirmek için zaman tanımak amacıyla, boğazdan çıkmakta zorlanan gemilere yardım etme yönündeki ABD liderliğindeki çabalara geçici bir ara verildiğini duyurdu, ancak İran limanlarına giden ve gelen gemilere uygulanan abluka devam edecek.

Altın, savaşın başlangıcından bu yana önemli bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Yükselen enerji maliyetleri enflasyon korkularını körükledi ve merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği veya potansiyel olarak daha da sıkılaştırabileceği beklentilerini güçlendirdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 558 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 546 dolar, en yüksek de 4 bin 653 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 650 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 627 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 611 lira, en yüksek de 6 bin 766 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 763 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ TOPARLANIYOR

Gümüş, ons başına 75 doların üzerine çıkarak haftanın başlarındaki kayıplarını telafi etti. Altına benzer sebeplerle gümüş fiyatlarında yükseliş görülüyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 72,79 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 72,63 dolar, en yüksek de 75,84 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 75,79 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 105,82 liradan başladı. Gün içinde en düşük 105,60 lira, en yüksek de 110,25 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 110,15 liradan alıcı buluyor.