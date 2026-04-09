Altın ve gümüş yatay seyirde

Altın, önceki seansta yaşanan sert dalgalanmaların ardından Perşembe günü ons başına 4 bin 700 dolar civarında istikrar kazandı. Yatırımcılar, Orta Doğu'daki kırılgan ateşkesi, aralıklı çatışmaları ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin süregelen belirsizliği değerlendirdi. İran medyası, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından boğazdan petrol tankerlerinin geçişinin durdurulduğunu bildirirken, üst düzey bir İranlı yetkili ateşkes teklifinin üç maddesinin zaten ihlal edildiğini söyledi.

Bu arada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile doğrudan görüşmeler için İslamabad'a giden ABD heyetine başkanlık ederken, boğazın yeniden açılmaya başlayabileceğine dair işaretler olduğunu belirtti. Petrol fiyatları hafifçe toparlandı ve dolar ile tahvil getirileri yükselerek altın üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürdü. Çarşamba günü, ateşkes ilanının ardından altın yüzde 3,3'e kadar yükselmişti, ancak küresel hisse senetlerinde daha geniş bir risk iştahı artışının ortasında yatırımcılar kar alma işlemlerine yönelince bu kazanımların neredeyse tamamını geri vermişti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 725 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 698 dolar, en yüksek de 4 bin 733 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 711 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 755 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 721 lira, en yüksek de 6 bin 769 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 742 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 882 lira, çeyrek altın 11 bin 510 lira, yarım altın 22 bin 961 lira, tam altın 45 bin 718 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ DE DEĞER KAYBINDA

Altına benzer hareketler sergileyen gümüş de yatay seyre yöneldi. Dün, ateşkes ilanının ardından gümüş yüzde 6,3'e kadar yükselmişti, ancak küresel hisse senetlerinde daha geniş bir risk iştahı artışının ortasında yatırımcıların kar alma işlemleriyle neredeyse tüm kazanımlarını geri verdi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 74,16 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 72,89 dolar, en yüksek de 74,38 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 74,09 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 106,1 liradan başladı. Gün içinde en düşük 104,35 lira, en yüksek de 106,47 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 106,09 liradan alıcı buluyor.