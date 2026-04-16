Altın ve gümüşte barış beklentisi yükselişi

Altın, ons başına 4 bin 800 doların üzerine çıkarak, yatırımcıların ABD ve İran arasında enflasyon baskılarını hafifletebilecek potansiyel uzun vadeli bir barış anlaşması ve yeni müzakerelerin geleceğine ilişkin beklentileri değerlendirmesiyle önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Haberlere göre, Washington ve Tahran, Hürmüz Boğazı'nın ikili abluka altında fiilen kapalı kalmasına rağmen, görüşmeler için daha fazla zaman tanımak amacıyla iki haftalık ateşkesi uzatmayı düşünüyor.

Dikkatler şimdi, boğazın yeniden açılması ve İran'ın nükleer zenginleştirme programına odaklanması beklenen olası ikinci tur ABD-İran görüşmelerine kayıyor.

Altın, Ortadoğu'daki diplomatik gelişmelerin enflasyon ve olası merkez bankası sıkılaştırmasıyla ilgili endişeleri azaltmasıyla son haftalarda destek buldu. Bununla birlikte, değerli metal, çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 9 daha düşük seviyede kalmaya devam ediyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 796 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 791 dolar, en yüksek de 4 bin 837 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 825 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 891 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 890 lira, en yüksek de 6 bin 962 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 944 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 974 liradan, çeyrek altın 11 bin 445 liradan, yarım altın 22 bin 958 liradan, tam altın 45 bin 706 liradan satılıyor.

GÜMÜŞ YÜKSELİYOR

Altına benzer sebeplerle gümüş fiyatları da prim yapmaya başladı. ABD ve İran arasındaki diplomasinin devam etmesi değerli metale katkıda bulunuyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 79,06 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 79,06 dolar, en yüksek de 80,61 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 80,36 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 113,65 liradan başladı. Gün içinde en düşük 113,65 lira, en yüksek de 115,88 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 115,4 liradan alıcı buluyor.