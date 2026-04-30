Altın ve gümüşte enflasyon riski fiyatlanıyor

Altın , ons başına 4 bin 550 dolar civarında işlem gördü ve yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini artırması ve büyük merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi gerekebileceği beklentilerini güçlendirmesiyle bir aylık en düşük seviyelerinde seyretti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran nükleer anlaşmaya varana kadar ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdüreceğini söylerken, Tahran ise Trump'ı ülkeyi ekonomik baskı ve iç bölünmeler yoluyla boyun eğmeye zorlamakla suçladı.

Uzun süren Ortadoğu çatışması ve Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kapanması küresel piyasaları tedirgin etti ve yatırımcıların bu yıl faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini azaltıp bunun yerine 2027'ye kadar bir faiz artırımı olasılığını fiyatlandırmaya başlamasına neden oldu.

Bu arada, ABD Merkez Bankası (Fed), İran çatışmasından kaynaklanan artan belirsizlik ortamında politika görünümüne ilişkin artan görüş ayrılıklarını vurgulayan dört yetkilinin muhalefetine rağmen, politika ayarlarını yaygın olarak beklendiği gibi değiştirmedi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 544 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 539 dolar, en yüksek de 4 bin 582 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 542 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 587 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 587 lira, en yüksek de 6 bin 656 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 599 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞTE DE ENFLASYON RİSKİ VAR

Gümüş , ons başına 72 dolar civarında işlem görerek üç haftanın en düşük seviyelerinde seyretti. Artan enerji maliyetleri enflasyon endişelerini yoğunlaştırdı ve büyük merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi gerekebileceği beklentilerini güçlendirdi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 71,26 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 71,21 dolar, en yüksek de 72,97 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 71,81 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 103 liradan başladı. Gün içinde en düşük 103 lira, en yüksek de 105,5 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 103,8 liradan alıcı buluyor.