Altın ve gümüşte gerginlik düşüşü

Orta Doğu savaşının tetiklediği yükselen petrol fiyatları ve değerlenen dolar, altın üzerinde baskı unsuru olmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın son konuşması, İran çatışmasının hızlı bir şekilde sona ermesi konusunda çok az netlik sundu, ancak daha önce savaşı sona erdirmek için iki ila üç haftalık bir zaman çizelgesi belirlemişti.

İran tarafı ise bölgedeki ABD'li şirketlere saldırı düzenleneceğini açıkladı. ABD dün İran'ın yeni inşa ettiği ve Orta Doğu'nun en büyüğü olan köprüsünü havaya uçurmuştu.

Altın fiyatları da bu gelişmeler ışığında ve saldırıların devam etmesi nedeniyle güç kaybına uğradı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 757 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 554 dolar, en yüksek de 4 bin 800 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 676 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 684 liradan güne başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 683 lira, en yüksek 6 bin 710 lirayı gördü. Şu sıralar 6 bin 698 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 863 lira, çeyrek altın 11 bin 614 lira, yarım altın 23 bin 92 lira, tam altın ise 45 bin 911 liradan satılıyor.

GÜMÜŞ DE GERİLİYOR

Gümüş fiyatları da altına benzer sebeplerle gerilemesini sürdürüyor. Bir dönem gramı 200 liraya yaklaşan gümüş kısa sürede sert geri çekilme yaşadı.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 75,25 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 69,57 dolar, en yüksek de 75,87 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 72,96 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 107,5 liradan başladı. Gün içinde en düşük 99,46 lira, en yüksek de 108,46 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 104,3 liradan alıcı buluyor.