Altın ve gümüşte güvenli liman yükselişi

Altın, ticaret ve jeopolitik belirsizliklerin desteğiyle ons başına yaklaşık 5 bin 193 dolara yükselerek önceki seansın kayıplarının bir kısmını telafi etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni yüzde 10'luk küresel gümrük vergisi dün girdi ve yönetimi, Yüksek Mahkeme'nin geniş kapsamlı vergilerinin çoğunu geçersiz kılması sonrasında gümrük vergisi gündemini yeniden oluşturmak amacıyla bunu yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyor.

Trump Pazartesi günü ayrıca, son ticaret anlaşmalarıyla "oyun oynayan" ülkelere daha yüksek gümrük vergileri uygulanabileceği konusunda uyardı. Bu arada, yatırımcılar Perşembe günü devam edecek olan ABD-İran nükleer görüşmelerini yakından takip ediyor. İran Salı günü Washington ile bir anlaşma sağlamak için "ne gerekiyorsa yapacağını" söyledi.

Bununla birlikte, kısa vadeli Fed faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin azalması, altın fiyatlarındaki artışı sınırladı. İki Fed yetkilisi Salı günü, iyileşen işgücü piyasası koşulları ve devam eden enflasyonu gerekçe göstererek, para politikasında acil bir ayarlamaya gerek görmediklerini söyledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 164 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 123 dolar, en yüksek de 5 bin 193 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 184 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 279 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 226 lira, en yüksek de 7 bin 323 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 309 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞTE

Gümüş, ons başına 89,8 doların üzerine çıkarak önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Altına benzer sebeplerle yükseliş yaşayan gümüş, ABD-İran görüşmelerine odaklandı.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 87,31 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 86,60 dolar, en yüksek de 89,84 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 89,48 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 122,98 liradan başladı. Gün içinde en düşük 121,98 lira, en yüksek de 126,52 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 126,03 liradan alıcı buluyor.