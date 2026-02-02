Altın ve gümüşte kayıp artıyor. 2 günde büyük çöküş

Altın, ons başına 4 bin 584 doların altına düşerek yüzde 4'ten fazla değer kaybetti ve değerli metalin on yıldan fazla bir süredir yaşadığı en sert düşüşün ardından kayıplarını sürdürdü.

Cuma günkü sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha şahin bir seçim olarak görülen Kevin Warsh'ı Federal Rezerv Başkanı olarak atamayı planladığı haberleriyle tetiklendi. Altını rekor seviyelere taşıyan amansız bir yükselişin ardından kar alma da ortaya çıktı.

Bu yükseliş, güçlü merkez bankası talebi ve yatırımcıların artan devlet borçlarına ilişkin endişeler nedeniyle para birimleri ve tahvillerden fiziki varlıklara yönelmesiyle oluşan sözde değer düşürme ticaretiyle desteklendi. Artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlik, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerle birlikte altının güvenli liman özelliğini güçlendirdi. Momentum alımları kazançları daha da artırdı; Çinli spekülatörlerden gelen bir dizi alım, yükselişe köpük kattı ve kar alma işlemleriyle düşüşü daha da şiddetlendirdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 799 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 584 dolar, en yüksek de 4 bin 884 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 670 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 780 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 412 lira, en yüksek de 6 bin 831 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 528 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ DÜŞÜŞÜNÜ DERİNLEŞTİRİYOR

Gümüş fiyatları da altına yakın benzerlikteki sebeplerden ötürü gerilemesini sürdürüyor. Gümüşün yükselişine ilişkin uzmanların görüşleri boşa çıktı. Uzmanlar sanayinin gümüş talebinin rekor seviyelerde arttığını ifade etmişti. Ancak Cuma gününden bu yana gümüş yüzde 40 oranında değer kaybına uğradı. Elektrikli araç ve güneş enerjisi panellerine ilişkin üretim durdurma, talep gerilemesi olmamasına karşın gümüşün düşüş yaşamasını uzmanlar altına benzer nedenleri öne sürüyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 82,48 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 75,08 dolar, en yüksek de 87,93 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 79,12 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 115,5 liradan başladı. Gün içinde en düşük 105,17 lira, en yüksek de 123,1 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 111,4 liradan alıcı buluyor.