Altın ve gümüşten temkinli hareket

Altın , ons başına 4 bin 800 dolar civarında istikrarlı seyrini sürdürdü ve ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes anlaşması olasılığının enflasyon ve merkez bankası faiz artırımlarına ilişkin endişeleri hafifletmesiyle üst üste dördüncü haftalık yükselişine doğru ilerliyordu. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silah edinme hedeflerinden vazgeçme, "ücretsiz petrol" tedarik etme ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma gibi şartları kabul ettiğini söyledi. Ancak İranlı yetkililer bu iddiaları henüz doğrulamadı.

Buna rağmen, Hürmüz Boğazı fiilen çifte abluka altında kapalı kalmaya devam ederken, Uluslararası Enerji Ajansı'nın İcra Direktörü Fatih Birol, aksayan petrol ve doğalgaz üretiminin önemli bir kısmının yeniden sağlanmasının iki yıla kadar sürebileceği konusunda uyardı.

Böylece, potansiyel bir İran anlaşmasına ilişkin artan iyimserlik nedeniyle petrol fiyatları keskin bir şekilde geriledi, enflasyon baskılarını azalttı ve daha fazla faiz artırımı beklentilerini düşürdü. Altının bu hafta yaklaşık yüzde 1 oranında yükselmesi ve Mart ayındaki en düşük seviyesinin yaklaşık yüzde 17 üzerinde kalması bekleniyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 794 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 767 dolar, en yüksek de 4 bin 801 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 796 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 901 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 876 lira, en yüksek de 6 bin 923 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 915 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 956 lira, çeyrek altın 11 bin 414 lira, yarım altın 22 bin 896 lira, tam altın ise 45 bin 516 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ HAFTALIK KAZANCA İLERLİYOR

Altında oluşan sebeplerin büyük kısmı gümüş tarafında da etkili oluyor. Gümüş, ons başına 79 dolar civarında istikrarlı seyrini sürdürdü ve ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes anlaşması olasılığının enflasyon ve merkez bankası faiz artırımlarına ilişkin endişeleri hafifletmesiyle üst üste dördüncü haftalık yükselişine doğru ilerliyordu. Gümüşün bu hafta yaklaşık yüzde 4 artması bekleniyor ve Mart ayındaki en düşük seviyesinin neredeyse yüzde 30 üzerinde işlem görüyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 78,55 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 77,79 dolar, en yüksek 79,14 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 78,97 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 113 liradan başladı. Gün içinde en düşük 111,9 lira, en yüksek de 113,83 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 113,67 liradan alıcı buluyor.