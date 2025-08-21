Altın yatay seyirde... Yatırımcılar heyecan bekliyor

Altın, dün yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika görünümüne dair ipuçlarını beklemesi nedeniyle yatay seyrediyor. ABD'nin Wyoming eyaletinde düzenlenecek yıllık Jackson Hole ekonomik sempozyumu bugün ilerleyen saatlerinde başlayacak.



Spot altın, yüzde 0,1 gerileyerek 3341 dolar/ons seviyesine indi. Aralık vadeli ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,1 düşerek 3384 dolar oldu.



FED BAŞKANI POWELL TAKİP EDİLECEK



Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü 21-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak Jackson Hole sempozyumunda ana konuşmayı yapması bekleniyor. Yatırımcılar, Powell'ın işgücü piyasasını destekleyecek adımları mı savunacağını yoksa enflasyon risklerine odaklanmaya devam mı edeceğini yakından izleyecek.



Singapur merkezli GoldSilver Central'ın genel müdürü Brian Lan, "Altın fiyatlarının önemli ölçüde yükseleceğini düşünmüyoruz ve şu anda konsolide olduklarına inanıyoruz. Faiz oranları biraz düşürülse bile, altın fiyatlarında hafif bir yükseliş görebiliriz ve... 3400 dolar seviyesi mümkün olabilir. Aksi halde fiyatlar konsolide olmaya devam edebilir ya da biraz daha aşağı, 3300 dolara yakın bir seviyeye gerileyebilir" dedi



Fed, Aralık ayından bu yana faizleri sabit tutuyor. CME FedWatch aracına göre Eylül ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi ihtimali yüzde 85 olarak fiyatlanıyor.



Altın genellikle düşük faiz oranı ortamında ve belirsizliğin arttığı dönemlerde iyi performans gösterir.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3350 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3339 dolar, en yüksek de 3352 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3339 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4406 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4392 lira, en yüksek de 4411 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 4394 liradan alıcı buluyor.