Altın yatırımcılarını şoke edecek rapor: Düşüş başlayacak

Citigroup tarafından yayınlanan bir rapora göre, rekor kıran rallinin hız kesmesiyle birlikte altının önümüzdeki çeyreklerde ons başına 3.000 doların altına inmesi bekleniyor.



Max Layton'un da aralarında bulunduğu analistler bir raporda, "Çalışmalarımız altının 2026'nın ikinci yarısında ons başına yaklaşık 2.500 ila 2.700 dolara döneceğini gösteriyor" dedi.



Analistler, düşüşün zayıflayan yatırım talebi, iyileşen küresel büyüme beklentileri ve Federal Rezerv'in faiz indirimlerinden kaynaklanabileceğini söyledi.

TARİHİ REKOR KIRMIŞTI



ABD Başkanı Donald Trump'ın yıkıcı ticaret politikaları ve Orta Doğu'daki krizin liman talebini artırmasıyla külçe altın bu yıl yüzde 30 yükseldi ve en son Nisan ayında rekor kırdı.



Değerli metalin yükselişi, ABD'nin bütçe açığı ve varlıklarına ilişkin endişelerin yanı sıra rezervlerini çeşitlendirmeye çalışan merkez bankalarının istikrarlı alımlarıyla da desteklendi.



Trump'ın görev süresinin ortasında yapılacak ABD seçimlerine atıfta bulunarak, "2025'in sonlarında ve 2026'da altına yönelik yatırım talebinin azaldığını görüyoruz, çünkü nihayetinde Trump'ın popülaritesinin ve ABD büyümesinin, özellikle de ABD ara seçimlerinin odak noktası haline gelmesiyle birlikte, devreye girdiğini görüyoruz. Fed'in kısıtlayıcı politikadan nötr politikaya geçmesi için çok fazla alan görüyoruz” denildi.

YÜZDE 60 OLASILIK VERİLDİ



Bankanın yüzde 60 olasılık taşıyan baz senaryosunda, altının önümüzdeki çeyrekte ons başına 3.000 doların üzerinde konsolide olması ve ardından düşüşe geçmesi bekleniyordu. Spot külçe altın en son 3.396 dolar seviyesindeydi.



Citi, diğer metaller için görünümlerde, hem alüminyum hem de bakırda çok yükseliş olduğunu söyledi. Analistler, hafif metalin "küresel büyüme ve duyarlılıktaki artışa oldukça bağlı olduğunu" söyledi.