Altın tarihi yüksek seviyede... Rekor üstüne rekor kırılıyor

Ons altın, ticaret görüşmeleri ve merkez bankalarının kararları öncesi yatay seyrediyor.  Gram altın ise döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle rekor seviyeye yükseldi.

Altın tarihi yüksek seviyede... Rekor üstüne rekor kırılıyor

ABD'nin ticaret savaşlarını destekler nitelikteki hamleleri yakından izlenirken ons altın fiyatları haftaya sakin başladı.

Jeopolitik riskler, küresel ekonomik problemler, ABD'nin korumacı yaklaşımı piyasalarda emtialar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Dalgalı günleri sakin geçiren ons altın uzun süren duraklama dönemine girdi.

Merkez bankalarından gelecek olan faiz aksiyonuna göre yön bulması beklenen altın beklenen ivmeyi yakalayamıyor.

GRAM HAREKETLİ

Dolar kuru ve ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte gram altın fiyatları tarihi yüksek seviyelerine ulaştı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3349 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3345 dolar, en yüksek de 3358 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3354 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 4349 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4344 lira, en yüksek de 4400 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4398 liradan alıcı buluyor.

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