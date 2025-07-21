Altın tarihi yüksek seviyede... Rekor üstüne rekor kırılıyor

ABD'nin ticaret savaşlarını destekler nitelikteki hamleleri yakından izlenirken ons altın fiyatları haftaya sakin başladı.



Jeopolitik riskler, küresel ekonomik problemler, ABD'nin korumacı yaklaşımı piyasalarda emtialar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.



Dalgalı günleri sakin geçiren ons altın uzun süren duraklama dönemine girdi.



Merkez bankalarından gelecek olan faiz aksiyonuna göre yön bulması beklenen altın beklenen ivmeyi yakalayamıyor.

GRAM ALTIN HAREKETLİ

Dolar kuru ve ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte gram altın fiyatları tarihi yüksek seviyelerine ulaştı.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3349 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3345 dolar, en yüksek de 3358 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3354 dolardan işlem görüyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4349 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4344 lira, en yüksek de 4400 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4398 liradan alıcı buluyor.