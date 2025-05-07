Altın yatırımcısı şokta! Çatışma işleri karıştırdı

Küresel piyasalarda altına yönelik kritik günler yaşanıyor. Tarihi yüksek seviyelerine yaklaşan altın Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışma ortamında düşüşe geçti.



ABD’nin ticaret savaşlarını başlatması ve ülkelerle bunu pazarlık noktasına taşıması altın fiyatları üzerindeki gerilimi azalttı.



ABD Ticaret Bakanı Scott Bessent bu hafta sonu İsviçre’de Çinli mevkidaşıyla bir araya gelecek ve ticaret savaşına yönelik yeni sinyaller ortaya çıkacak.



Hindistan-Pakistan gerilimi, ek gümrük vergileri arasında sıkışan altın da karışım seyir izliyor.



FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR



Bugün açıklanacak olan Federal Rezerv kararına da altın yatırımcıları odaklanmış durumda. Politika yapıcıların faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın merkez bankasına faiz indirimlerine devam etmesi yönündeki baskısını artırmasına rağmen, yetkililer genellikle geçen ay uygulanan ticaret politikalarının ekonomiyi nasıl etkileyeceğini görmek için bekleme gereğini vurguladı.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3427 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3360 dolar, en yüksek de 3427 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3375 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4260 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4174 lira, en yüksek de 4262 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4193 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4220 liradan alınırken 4264 liradan satılıyor. Çeyrek altın 6912 liradan alınırken 6955 liradan satılıyor.