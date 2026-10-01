Altın yatırımcısına ABD'den iyi haber

Altın , önceki seansta gün içi kazanımlarını geri verdikten sonra ons başına 4 bin 150 dolara doğru geriledi. Yüksek petrol fiyatları ve Hazine tahvil getirileri, beklenenden düşük ABD enflasyon verilerinden gelen desteği gölgede bıraktı.

ABD PCE fiyat endeksi Ağustos ayında yüzde 0,3 artış gösterdi ve yüzde 0,4'lük beklentinin altında kaldı. Çekirdek PCE ise yüzde 0,2 artış göstererek yüzde 0,3'lük beklentinin altında kaldı. Yıllık bazda manşet PCE enflasyonu yüzde 3,4 olarak gerçekleşti ve yüzde 3,7'lik beklentinin altında kaldı.

Piyasalar artık Ekim ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 38 olarak görüyor; bu oran PCE verilerinin açıklanmasından önce yüzde 51 idi.

Bu arada, ABD ve İran'ın Ortadoğu'dan gelen petrol akışlarında toparlanma belirtilerine rağmen müzakerelerde çok az ilerleme kaydetmesi nedeniyle petrol fiyatları yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Hazine tahvil getirileri de, enerji kaynaklı enflasyonun devam etmesi ve bunun da daha sıkı para politikasına yol açabileceği endişeleriyle birlikte, son on yılların en yüksek seviyelerine tırmandı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 160 dolar dan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 139 dolar, en yüksek de 4 bin 183 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 182 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 550 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 524 lira, en yüksek de 6 bin 596 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 596 liradan alıcı buluyor.