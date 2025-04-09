Altın yeniden 3 bin doların üzerinde

Altın fiyatları, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle yükselişini sürdürdü. Ticaret tarifeleri, ekonomik durgunluk ve enflasyon beklentilerini artırdı. Bu durum sarı metale güvenli liman talebini artırdı.



Güne yükselişle başlayan ons altın, yüzde 1'in üzerinde kazanarak 3 bin 9 dolardan işlem görüyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarifeleri, Çin mallarına uygulanan yüzde 104'lük devasa vergiler de dahil olmak yürürlüğe girdi.



Trump, "Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi" açıklamasında bulundu.



Beyaz Saray, yaklaşık 70 ülkenin ticaret tarifelerine ilişkin müzakere başlatmak için başkana ulaştığını duyurdu.



GRAM ALTIN KAÇ LİRA?



Ons altına paralel gram altın fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Gram altın, güne yüzde 1'lik yükselişle başlayarak 3 bin 673 lira seviyelerinde işlem görüyor.



GÖZLER FED TUTANAKLARINDA



Öte yandan Dünya Altın Konseyi, altın destekli borsa yatırım fonlarına ilk çeyrekte son üç yılın en büyük miktarı olan 21,1 milyar dolar değerinde 226,5 metrik ton giriş olduğunu bildirdi.



Yatırımcılar, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair fikir edinebilmek için mart ayı toplantı tutanaklarına odaklandı. Bugün açıklanacak Fed tutanaklarından artan faiz indirimi beklentilerine yönelik ipuçları aranacak.