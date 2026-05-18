Altın yeniden kayba yöneldi

Altın , geçen hafta yaklaşık yüzde 4 oranında düşüş yaşadıktan sonra haftaya ons başına 4 bin 550 doların altına geriledi. Ortadoğu kaynaklı enerji fiyat şokunun daha geniş enflasyon baskılarına yol açtığına dair artan kanıtlar, merkez bankalarının politika sıkılaştırmasına yönelik beklentileri güçlendirdi.

Değerli metal ayrıca, beklenenden yüksek ABD enflasyon verilerinin yatırımcıları bu yıl Fed'in faiz indirimini dışlamaya yönlendirmesi ve politika yapıcıların yıl sonundan önce faizleri artırabileceğine dair spekülasyonları artırmasıyla ABD doları ve Hazine tahvil getirilerindeki güçlü artıştan da etkilendi.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın Washington ile bir anlaşmaya varmak için zamanının tükendiği konusunda uyarırken, İran medyasında yer alan haberlere göre müzakereler çıkmaza girdi ve ABD "somut bir taviz" vermedi.

Hafta sonu, Basra Körfezi'ndeki enerji altyapısı da hedef alındı; bunlar arasında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir nükleer tesis de yer alıyordu ve bu da bölgedeki jeopolitik gerilimleri artırdı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 531 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 480 dolar, en yüksek de 4 bin 555 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 539 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 650 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 562 lira, en yüksek de 6 bin 671 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 656 liradan alıcı buluyor.