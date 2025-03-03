Altın yeniden yükselişte

Ons altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarına ilişkin endişelerden etkilendi.



Güne yükselişle başlayan altın, saat 8.30 itibarıyla 2 bin 863 dolardan işlem gördü.



Aynı dakikalarda gram altın 3 bin 355 Türk Lirası'ndan el değiştirdi. Çeyrek altın ise 5 bin 484 Türk Lirası'ndan fiyatlandı.



Trump, Meksika ve Kanada'ya gümrük vergilerinin 4 Mart'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı.



Çin'e uygulanacak yüzde 10 ek vergi ve daha geniş tarife uygulamaları ile piyasalar üzerindeki baskıyı artırdı.



Ticaret savaşları ile politikaların enflasyonist etkilerine dair korkular altın gibi güvenli liman varlıklara talebi artırdı.



Ons altın, 24 Şubat'ta 2 bin 956 dolar ile rekor kırmıştı.