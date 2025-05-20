Altın yine düşüşe geçti

Altın fiyatları bir ileri iki geri taktiğini uygulamaya başladı. Küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak hareket eden altın bugün yönünü aşağı çevirdi.



Altın, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ABD’nin notunu düşürmesiyle birlikte güç kazanmıştı. Dün yüzde 1’in üzerinde prim yapan altın, ABD borsalarındaki yükselişin etkisiyle geri çekildi.



Ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durmasına ilişkin pozitif mesajlar verilmesi de altına güç kaybettirdi.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3227 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3204 dolar, en yüksek de 3232 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3214 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4027 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4000 lira, en yüksek de 4035 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4013 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4070 liradan alınırken 4127 liradan satılıyor. Çeyrek altın 6669 liradan alınırken 6734 liradan satılıyor.