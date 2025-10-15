Altın yine rekor kırdı

Altın fiyatı, ABD’de ek faiz indirimi beklentilerinin artması ve yenilenen ABD-Çin ticaret geriliminin güvenli liman talebini artırmasıyla çarşamba günü ons başına 4 bin 200 dolar seviyesine yaklaştı.



StoneX kıdemli analisti Matt Simpson, "ABD hükümetinin kapanması ve Jerome Powell’ın güvercin açıklamaları, altın fiyatlarının yükselişini hızlandıran son nedenler oldu." dedi.



Fed Başkanı Jerome Powell, ABD iş gücü piyasasının zayıf seyrettiğini ancak ekonominin “beklenenden biraz daha sağlam bir rotada” olabileceğini belirtti. Powell, faiz kararlarının 2toplantıdan toplantıya" alınacağını, zayıf iş gücü ve hedefin üzerindeki enflasyonun dengeleneceğini ifade etti.



Yatırımcılar, Ekim ve Aralık aylarında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını neredeyse kesin görüyor. Düşük faiz ortamı ve siyasi belirsizlik dönemlerinde altın genellikle güçlü performans gösteriyor.



Altın, yılbaşından bu yana yüzde 59,5 değer kazandı. Bu artışta jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, ABD faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve fon girişleri etkili oldu.



ONS ALTIN



Ons altın güne 4 bin 144 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 140 dolar, en yüksek de 4 bin 190 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 171 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5 bin 569 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 566 lira, en yüksek de 5 bin 636 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 614 liradan alıcı buluyor.