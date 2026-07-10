Altın yükselemiyor, işte son durum

Altın , Cuma günü ons başına 4 bin 100 doların üzerinde istikrar kazandı ve yatırımcılar Ortadoğu'daki gelişmeleri ve bunların enflasyon ve para politikası üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmeye devam ederken, dalgalı haftayı az bir değişiklikle kapatmaya hazırlanıyordu.

Haberlere göre, Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını aksatan ve enflasyon endişelerini yeniden gündeme getiren son çatışmalara rağmen, ABD ve İran barış görüşmelerine devam edecek. ABD güçleri, Hürmüz'deki gemilere yönelik son saldırılara karşılık olarak iki gün boyunca İran'daki hedeflere saldırılar düzenledi ve bu da Tahran'ın bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırılarına yol açtı.

Piyasalar, politika görünümü oldukça belirsiz olsa da, Fed'in bu yıl en az bir kez faiz oranlarını artırmasını beklemeye devam ediyor. Bu arada, New York Fed Başkanı John Williams, ABD'deki enflasyonu tetikleyen faktörler arasında en çok yapay zekâ tarafından körüklenen talebe odaklandığını söyledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 124 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 108 dolar, en yüksek de 4 bin 134 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 118 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 220 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 203 lira, en yüksek de 6 bin 244 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 217 liradan alıcı buluyor.