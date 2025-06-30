Altın yükseliş ivmesi yakalayamıyor

Küresel piyasalarda altın fiyatları sakin işlem görüyor. İsrail-İran savaşı sürecinde de atak gösteremeyen altın beklemeye geçti.



ABD ekonomisine ilişkin faiz beklentileri de yılbaşına ertelendi.



ABD’nin ticaret savaşlarına ilişkin anlaşma yoluna gitmeyi tercih etmesi de altın üzerindeki gerilimi azalttı.



ONS ALTIN



Ons altın haftaya 3275 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3247 dolar, en yüksek de 3283 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3280 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4197 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4165 lira, en yüksek de 4211 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4208 liradan alıcı buluyor.