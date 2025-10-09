Altın yükselişine mola verdi

Altın, ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler ve ABD'de bu yıl faiz indirimlerinin devam etmesi beklentileriyle rekorlar kırarak ilk defa ons başına 4 bin dolar seviyesini geçmesinin ardından yatırımcıların karlarını realize etmeleri nedeniyle yükselişe bir mola verdi.



Altın, Perşembe günü rekor seviyeden bir nefes aldı. Yatırımcılar, ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler ve bu yıl ABD'de faiz indirimlerinin devam edeceği umutları nedeniyle altın fiyatının ilk kez ons başına 4 bin dolar seviyesini aşmasının ardından karlarını realize ettiler.



Çarşamba günü İsrail ve Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı planın ilk aşaması olan ateşkes ve rehine anlaşmasını kabul etti. Bu anlaşma, BM'nin soykırım olarak nitelendirdiği İsrail'in iki yıldır süren kanlı savaşını sona erdirebilir.

"JEOPOLİTİK RİSKLER AZALIYOR"



Capital.com analisti Kyle Rodda, "İsrail ile Hamas arasındaki birinci aşama anlaşmasının önemini göz ardı edemezsiniz (çünkü) altının yükselmesinin nedenlerinden biri jeopolitik risklerdir, ancak yeni bir rekor kırdıktan sonra bu muhtemelen karları realize etmek için uygun bir mazeret" dedi.



ONS ALTIN



Ons altın güne 4040 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4001 dolar, en yüksek de 4042 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4039 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5417 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5369 lira, en yüksek de 5424 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5415 liradan alıcı buluyor.

