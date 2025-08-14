Altın yükselişte

Altın fiyatları ons başına 3370 dolara doğru tırmandı ve yatırımcıların Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentilerini artırmasıyla üst üste üçüncü kez yükseldi.



Son ABD TÜFE raporu, gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon endişelerini yatıştırırken, soğuyan işgücü piyasasına dair işaretler daha fazla gevşeme için alan açtı.



Piyasalar Eylül ayında 25 baz puanlık bir indirimden neredeyse eminken, bazıları 50 baz puanlık daha büyük bir indirim hamlesi için pozisyon alıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent de birden fazla indirim çağrısında bulunarak Fed'in yarım puanlık bir indirimle başlayacağını ima etti.



Faiz oranlarına ilişkin beklentilere ek olarak, altın Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak toplantı öncesinde jeopolitik risklerden de destek buldu.



TRUMP'TAN PUTİN'E TEHDİT



Trump Çarşamba günü geç saatlerde, Putin'in Ukrayna savaşını sona erdirmeyi reddetmesi halinde Rusya'nın "çok ağır sonuçlarla" karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı ve herhangi bir ayrıntı vermemekle birlikte, Alaska görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesi halinde daha önce ekonomik yaptırımlarla tehdit etmişti.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3358 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3355 dolar, en yüksek de 3374 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3360 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4400 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4398 lira, en yüksek de 4424 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4406 liradan alıcı buluyor.